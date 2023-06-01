Clarity Software Solutions Salarii

Salariul de la Clarity Software Solutions variază de la $63,700 în compensație totală pe an pentru un Manager de Program la nivelul inferior până la $140,700 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Clarity Software Solutions . Ultima actualizare: 9/4/2025