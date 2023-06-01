Director de Companii
Clarity Software Solutions
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Clarity Software Solutions Salarii

Salariul de la Clarity Software Solutions variază de la $63,700 în compensație totală pe an pentru un Manager de Program la nivelul inferior până la $140,700 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Clarity Software Solutions. Ultima actualizare: 9/4/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Manager de Program
$63.7K
Inginer Software
$141K
Arhitect de Soluții
$137K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Clarity Software Solutions este Inginer Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $140,700. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Clarity Software Solutions este $137,200.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Clarity Software Solutions

Companii Similare

  • Square
  • Google
  • Pinterest
  • PayPal
  • Stripe
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse