Compensația totală medie pentru Designer de Produs in Canada la City of Calgary variază de la CA$76.5K la CA$109K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la City of Calgary. Ultima actualizare: 9/23/2025

Compensația Totală Medie

CA$86.7K - CA$98.7K
Canada
Interval Comun
Interval Posibil
CA$76.5KCA$86.7KCA$98.7KCA$109K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la City of Calgary?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Designer de Produs la City of Calgary in Canada ajunge la o compensație totală anuală de CA$108,825. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la City of Calgary pentru rolul de Designer de Produs in Canada este CA$76,546.

