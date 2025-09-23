Director de Companii
Citrin Cooperman
Citrin Cooperman Contabil Salarii

Compensația totală medie pentru Contabil in United States la Citrin Cooperman variază de la $83K la $116K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Citrin Cooperman. Ultima actualizare: 9/23/2025

Compensația Totală Medie

$90K - $109K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$83K$90K$109K$116K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Citrin Cooperman?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Contabil la Citrin Cooperman in United States ajunge la o compensație totală anuală de $116,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Citrin Cooperman pentru rolul de Contabil in United States este $83,000.

Alte Resurse