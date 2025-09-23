Director de Companii
CitiusTech
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Manager Program Tehnic

  • Toate salariile Manager Program Tehnic

CitiusTech Manager Program Tehnic Salarii

Compensația totală medie pentru Manager Program Tehnic in India la CitiusTech variază de la ₹5.94M la ₹8.44M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la CitiusTech. Ultima actualizare: 9/23/2025

Compensația Totală Medie

₹6.75M - ₹8M
India
Interval Comun
Interval Posibil
₹5.94M₹6.75M₹8M₹8.44M
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Manager Program Tehnic contribuțiis la CitiusTech pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

₹13.98M

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de ₹2.62M+ (uneori ₹26.22M+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.


Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la CitiusTech?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Manager Program Tehnic oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Manager Program Tehnic bei CitiusTech in India liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹8,437,716. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei CitiusTech für die Position Manager Program Tehnic in India beträgt ₹5,943,087.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru CitiusTech

Companii Similare

  • Caissa
  • Fast Enterprises
  • J.D. Power
  • Criterion Systems
  • Softrams
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse