CitiusTech
CitiusTech Manager Inginerie Software Salarii

Compensația totală medie pentru Manager Inginerie Software in India la CitiusTech variază de la ₹2.57M la ₹3.73M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la CitiusTech. Ultima actualizare: 9/23/2025

Compensația Totală Medie

₹2.91M - ₹3.38M
India
Interval Comun
Interval Posibil
₹2.57M₹2.91M₹3.38M₹3.73M
Interval Comun
Interval Posibil

₹13.98M

Care sunt nivelurile de carieră la CitiusTech?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Inginerie Software la CitiusTech in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹3,725,869. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la CitiusTech pentru rolul de Manager Inginerie Software in India este ₹2,567,405.

