Compensația totală medie pentru Analist Securitate Cibernetică la CitiusTech variază de la ₹1.04M la ₹1.46M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la CitiusTech. Ultima actualizare: 9/23/2025

Compensația Totală Medie

₹1.13M - ₹1.31M
India
Interval Comun
Interval Posibil
₹1.04M₹1.13M₹1.31M₹1.46M
Interval Comun
Interval Posibil

Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Analist Securitate Cibernetică at CitiusTech sits at a yearly total compensation of ₹1,460,090. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CitiusTech for the Analist Securitate Cibernetică role is ₹1,042,922.

