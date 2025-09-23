Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Trader in United States la Citadel totalizează $375K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Citadel. Ultima actualizare: 9/23/2025

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un jobFamilies.Trader la Citadel in United States ajunge la o compensație totală anuală de $600,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Citadel pentru rolul de jobFamilies.Trader in United States este $375,000.

Alte Resurse