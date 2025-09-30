Director de Companii
Citadel Inginer Software Salarii în Singapore

Compensația pentru Inginer Software in Singapore la Citadel totalizează SGD 238K pe year pentru L2. Pachetul median de compensație pe year in Singapore totalizează SGD 224K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Citadel. Ultima actualizare: 9/30/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L1
(Nivel de intrare)
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
L2
SGD 238K
SGD 169K
SGD 0
SGD 69.3K
L3
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
L4
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Care sunt nivelurile de carieră la Citadel?

Întrebări frecvente

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Inginer Software bij Citadel in Singapore ligt op een jaarlijkse totale beloning van SGD 268,093. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Citadel voor de Inginer Software functie in Singapore is SGD 223,694.

