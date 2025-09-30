Citadel Inginer Software Salarii în Singapore

Compensația pentru Inginer Software in Singapore la Citadel totalizează SGD 238K pe year pentru L2. Pachetul median de compensație pe year in Singapore totalizează SGD 224K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Citadel. Ultima actualizare: 9/30/2025

Media Compensație După Nivel Adaugă compensația Compară nivelurile

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus L1 ( Nivel de intrare ) SGD -- SGD -- SGD -- SGD -- L2 SGD 238K SGD 169K SGD 0 SGD 69.3K L3 SGD -- SGD -- SGD -- SGD -- L4 SGD -- SGD -- SGD -- SGD -- Vizualizează 1 Mai multe niveluri

Nu au fost găsite salarii

