Compensația pentru Inginer Software in Greater London Area la Citadel variază de la £197K pe year pentru L1 la £300K pe year pentru L5. Pachetul median de compensație pe year in Greater London Area totalizează £286K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Citadel. Ultima actualizare: 9/30/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L1
£197K
£137K
£0
£60.6K
L2
£238K
£155K
£0
£83.5K
L3
£229K
£160K
£0
£68.9K
L4
£294K
£172K
£4.7K
£117K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Funcții incluseAdaugă funcție nouă