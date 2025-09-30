Director de Companii
Citadel Inginer Software Salarii în Greater London Area

Compensația pentru Inginer Software in Greater London Area la Citadel variază de la £197K pe year pentru L1 la £300K pe year pentru L5. Pachetul median de compensație pe year in Greater London Area totalizează £286K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Citadel. Ultima actualizare: 9/30/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L1
(Nivel de intrare)
£197K
£137K
£0
£60.6K
L2
£238K
£155K
£0
£83.5K
L3
£229K
£160K
£0
£68.9K
L4
£294K
£172K
£4.7K
£117K
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Care sunt nivelurile de carieră la Citadel?

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Software Producție

Inginer Fiabilitate Site

Inginer Sisteme

Dezvoltator Cantitativ

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Citadel in Greater London Area ajunge la o compensație totală anuală de £416,816. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Citadel pentru rolul de Inginer Software in Greater London Area este £289,630.

