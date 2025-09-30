Compensația pentru Inginer Software in Greater Chicago Area la Citadel variază de la $290K pe year pentru L1 la $553K pe year pentru L5. Pachetul median de compensație pe year in Greater Chicago Area totalizează $400K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Citadel. Ultima actualizare: 9/30/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L1
$290K
$249K
$3.1K
$37.5K
L2
$377K
$228K
$0
$148K
L3
$365K
$224K
$0
$140K
L4
$444K
$221K
$0
$224K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
