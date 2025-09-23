Director de Companii
Citadel
Citadel Manager de Produs Salarii

Compensația pentru Manager de Produs in United States la Citadel totalizează $325K pe year pentru L3. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $350K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Citadel. Ultima actualizare: 9/23/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$325K
$220K
$0
$105K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Salarii de Stagiu

Care sunt nivelurile de carieră la Citadel?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Produs la Citadel in United States ajunge la o compensație totală anuală de $750,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Citadel pentru rolul de Manager de Produs in United States este $340,000.

