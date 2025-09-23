Director de Companii
Citadel
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Consultant în Management

  • Toate salariile Consultant în Management

Citadel Consultant în Management Salarii

Compensația totală medie pentru Consultant în Management in United States la Citadel variază de la $249K la $354K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Citadel. Ultima actualizare: 9/23/2025

Compensația Totală Medie

$282K - $321K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$249K$282K$321K$354K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Consultant în Management contribuțiis la Citadel pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.


Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Citadel?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Consultant în Management oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Consultant în Management at Citadel in United States sits at a yearly total compensation of $354,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Citadel for the Consultant în Management role in United States is $249,000.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Citadel

Companii Similare

  • Chime
  • Two Sigma
  • Jane Street
  • TPG
  • Ramp
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse