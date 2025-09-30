Director de Companii
Citadel
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Data Scientist

  • Toate salariile Data Scientist

  • New York City Area

Citadel Data Scientist Salarii în New York City Area

Compensația pentru Data Scientist in New York City Area la Citadel variază de la $301K pe year pentru L1 la $625K pe year pentru L3. Pachetul median de compensație pe year in New York City Area totalizează $291K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Citadel. Ultima actualizare: 9/30/2025

Media Compensație După Nivel
Adaugă compensațiaCompară nivelurile
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L1
$301K
$219K
$2.5K
$79.6K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$625K
$250K
$0
$375K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Vizualizează 1 Mai multe niveluri
Adaugă compensațiaCompară nivelurile

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Citadel?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Data Scientist oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Funcții incluse

Adaugă funcție nouă

Cercetător Cantitativ

Întrebări frecvente

Citadel in New York City AreaData Scientist职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$625,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Citadel in New York City AreaData Scientist职位的年度总薪酬中位数为$200,000。

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Citadel

Companii Similare

  • Chime
  • Two Sigma
  • Jane Street
  • TPG
  • Ramp
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse