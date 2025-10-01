Director de Companii
Cisco
Cisco Analist Financiar Salarii în Raleigh-Durham Area

Pachetul median de compensație pentru Analist Financiar in Raleigh-Durham Area la Cisco totalizează $116K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Cisco. Ultima actualizare: 10/1/2025

Pachetul Median
company icon
Cisco
Financial Analyst
Raleigh, NC
Total pe an
$116K
Nivel
L8
Salariu de bază
$98K
Stock (/yr)
$5K
Bonus
$13K
Ani în companie
1 An
Ani experiență
3 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Cisco?

$160K

Ultimele trimiteri de salarii
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Cisco, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)



Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Analist Financiar oferte verificate.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist Financiar la Cisco in Raleigh-Durham Area ajunge la o compensație totală anuală de $132,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Cisco pentru rolul de Analist Financiar in Raleigh-Durham Area este $104,860.

Alte Resurse