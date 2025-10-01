Compensația pentru Data Scientist in San Francisco Bay Area la Cisco variază de la $126K pe year pentru Grade 6 la $331K pe year pentru Grade 12. Pachetul median de compensație pe year in San Francisco Bay Area totalizează $215K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Cisco. Ultima actualizare: 10/1/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Grade 4
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 6
$126K
$115K
$5K
$6.7K
Grade 8
$177K
$151K
$12.1K
$14.6K
Grade 10
$257K
$196K
$37.9K
$23.1K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Cisco, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)