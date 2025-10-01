Compensația pentru Data Scientist in India la Cisco variază de la ₹3.19M pe year pentru Grade 8 la ₹7.02M pe year pentru Grade 11. Pachetul median de compensație pe year in India totalizează ₹3.19M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Cisco. Ultima actualizare: 10/1/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Grade 4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Grade 6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Grade 8
₹3.19M
₹2.74M
₹254K
₹192K
Grade 10
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Cisco, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)