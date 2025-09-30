Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Inginer Hardware in Edinburgh Metro Area la Cirrus Logic totalizează £82.5K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Cirrus Logic. Ultima actualizare: 9/30/2025

Pachetul Median
company icon
Cirrus Logic
Hardware Engineer
Edinburgh, SC, United Kingdom
Total pe an
£82.5K
Nivel
L3
Salariu de bază
£65.7K
Stock (/yr)
£11.6K
Bonus
£5.3K
Ani în companie
8 Ani
Ani experiență
15 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Cirrus Logic?

£121K

Ultimele trimiteri de salarii
Funcții incluse

Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Inginer Hardware at Cirrus Logic in Edinburgh Metro Area sits at a yearly total compensation of £152,372. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cirrus Logic for the Inginer Hardware role in Edinburgh Metro Area is £68,905.

Alte Resurse