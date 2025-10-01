Director de Companii
Cirrus Aircraft
Cirrus Aircraft Inginer Software Salarii în Duluth-Superior Area

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Duluth-Superior Area la Cirrus Aircraft totalizează $76K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Cirrus Aircraft. Ultima actualizare: 10/1/2025

Pachetul Median
company icon
Cirrus Aircraft
Software Engineer E1
Duluth, MN
Total pe an
$76K
Nivel
E 1
Salariu de bază
$76K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Ani în companie
1 An
Ani experiență
1 An
Care sunt nivelurile de carieră la Cirrus Aircraft?

$160K

Ultimele trimiteri de salarii
Salarii de Stagiu

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Cirrus Aircraft in Duluth-Superior Area ajunge la o compensație totală anuală de $125,750. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Cirrus Aircraft pentru rolul de Inginer Software in Duluth-Superior Area este $76,000.

