Director de Companii
Cirque du Soleil
Cirque du Soleil Marketing Salarii

Compensația totală medie pentru Marketing in Canada la Cirque du Soleil variază de la CA$61.3K la CA$87.1K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Cirque du Soleil. Ultima actualizare: 9/23/2025

Compensația Totală Medie

CA$69.7K - CA$82.5K
Canada
Interval Comun
Interval Posibil
CA$61.3KCA$69.7KCA$82.5KCA$87.1K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Cirque du Soleil?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Marketing la Cirque du Soleil in Canada ajunge la o compensație totală anuală de CA$87,089. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Cirque du Soleil pentru rolul de Marketing in Canada este CA$61,341.

