CircleCI Manager Inginerie Software Salarii

Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la CircleCI. Ultima actualizare: 9/23/2025

Compensația Totală Medie

CA$234K - CA$272K
Canada
Interval Comun
Interval Posibil
CA$216KCA$234KCA$272KCA$303K
Interval Comun
Interval Posibil

CA$225K

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
Options

La CircleCI, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Inginerie Software la CircleCI in Canada ajunge la o compensație totală anuală de CA$302,599. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la CircleCI pentru rolul de Manager Inginerie Software in Canada este CA$216,142.

