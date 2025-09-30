Director de Companii
CircleCI
CircleCI Inginer Software Salarii în Greater Toronto Area

Compensația pentru Inginer Software in Greater Toronto Area la CircleCI variază de la CA$168K pe year pentru E2 la CA$191K pe year pentru E3. Pachetul median de compensație pe year in Greater Toronto Area totalizează CA$187K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la CircleCI. Ultima actualizare: 9/30/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
E1
Associate Software Engineer(Nivel de intrare)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
E2
Software Engineer
CA$168K
CA$147K
CA$20.8K
CA$0
E3
Senior Software Engineer
CA$191K
CA$173K
CA$17.4K
CA$0
E4
Staff Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Salarii de Stagiu

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
Options

La CircleCI, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

CircleCI in Greater Toronto AreaInginer Software职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬CA$225,083。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
CircleCI in Greater Toronto AreaInginer Software职位的年度总薪酬中位数为CA$171,561。

