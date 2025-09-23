CircleCI Inginer Software Salarii

Compensația pentru Inginer Software in Canada la CircleCI variază de la CA$167K pe year pentru E2 la CA$184K pe year pentru E4. Pachetul median de compensație pe year in Canada totalizează CA$187K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la CircleCI. Ultima actualizare: 9/23/2025

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus E1 Associate Software Engineer ( Nivel de intrare ) CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- E2 Software Engineer CA$167K CA$146K CA$20.8K CA$0 E3 Senior Software Engineer CA$199K CA$179K CA$20.2K CA$0 E4 Staff Software Engineer CA$184K CA$177K CA$2.7K CA$4.5K Vizualizează 2 Mai multe niveluri

Program de Vesting Principal 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni Options La CircleCI, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 2.08 % lunar )

