Pachetul median de compensație pentru Data Scientist in Phoenix Area la Circle K totalizează $120K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Circle K. Ultima actualizare: 10/9/2025

Pachetul Median
company icon
Circle K
Senior Data Scientist
Tempe, AZ
Total pe an
$120K
Nivel
1
Salariu de bază
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Ani în companie
3 Ani
Ani experiență
3 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Circle K?

$160K

Ultimele trimiteri de salarii
Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Data Scientist at Circle K in Phoenix Area sits at a yearly total compensation of $131,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Circle K for the Data Scientist role in Phoenix Area is $117,500.

