Circana
Circana Manager Inginerie Software Salarii

Compensația totală medie pentru Manager Inginerie Software in United States la Circana variază de la $166K la $236K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Circana. Ultima actualizare: 9/23/2025

Compensația Totală Medie

$189K - $223K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$166K$189K$223K$236K
Interval Comun
Interval Posibil

$160K

Care sunt nivelurile de carieră la Circana?

The highest paying salary package reported for a Manager Inginerie Software at Circana in United States sits at a yearly total compensation of $235,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Circana for the Manager Inginerie Software role in United States is $166,050.

