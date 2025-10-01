Compensația pentru Inginer Software in Mumbai Metropolitan Region la Cimpress variază de la ₹1.35M pe year pentru PR1 la ₹3.6M pe year pentru PR3. Pachetul median de compensație pe year in Mumbai Metropolitan Region totalizează ₹2.29M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Cimpress. Ultima actualizare: 10/1/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
PR1
₹1.35M
₹1.35M
₹0
₹0
PR2
₹2.58M
₹2.58M
₹0
₹0
PR3
₹3.6M
₹3.26M
₹349K
₹0
PR4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Cimpress, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)