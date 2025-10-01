Director de Companii
Compensația pentru Inginer Software in Greater Bengaluru la Cimpress variază de la ₹1.31M pe year pentru PR1 la ₹4.11M pe year pentru PR3. Pachetul median de compensație pe year in Greater Bengaluru totalizează ₹2.07M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Cimpress. Ultima actualizare: 10/1/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
PR1
(Nivel de intrare)
₹1.31M
₹1.31M
₹0
₹0
PR2
₹2.4M
₹2.4M
₹0
₹0
PR3
₹4.11M
₹3.83M
₹204K
₹83.5K
PR4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Salarii de Stagiu

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
Options

La Cimpress, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)



Funcții incluse

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Cimpress in Greater Bengaluru ajunge la o compensație totală anuală de ₹4,113,324. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Cimpress pentru rolul de Inginer Software in Greater Bengaluru este ₹2,072,952.

Alte Resurse