Director de Companii
Cimpress
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Manager de Produs

  • Toate salariile Manager de Produs

  • Mumbai Metropolitan Region

Cimpress Manager de Produs Salarii în Mumbai Metropolitan Region

Pachetul median de compensație pentru Manager de Produs in Mumbai Metropolitan Region la Cimpress totalizează ₹5.65M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Cimpress. Ultima actualizare: 10/1/2025

Pachetul Median
company icon
Cimpress
Product Manager
Mumbai, MH, India
Total pe an
₹5.65M
Nivel
PR3
Salariu de bază
₹5.65M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Ani în companie
2-4 Ani
Ani experiență
5-10 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Cimpress?

₹13.94M

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de ₹2.61M+ (uneori ₹26.14M+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile
Salarii de Stagiu

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
Options

La Cimpress, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)



Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Manager de Produs oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Manager de Produs at Cimpress in Mumbai Metropolitan Region sits at a yearly total compensation of ₹11,527,837. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cimpress for the Manager de Produs role in Mumbai Metropolitan Region is ₹5,647,991.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Cimpress

Companii Similare

  • Accenture
  • AT&T
  • Capital One
  • Citi
  • Verizon
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse