  Salarii
  Inginer Software

  Toate salariile Inginer Software

  Prague Metropolitan Area

Ciklum Inginer Software Salarii în Prague Metropolitan Area

Compensația pentru Inginer Software in Prague Metropolitan Area la Ciklum totalizează CZK 1.11M pe year pentru Senior Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in Prague Metropolitan Area totalizează CZK 1.16M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Ciklum. Ultima actualizare: 9/30/2025

Media Compensație După Nivel
Adaugă compensațiaCompară nivelurile
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Junior Software Engineer
(Nivel de intrare)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.11M
CZK 1.11M
CZK 0
CZK 0
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Vizualizează 1 Mai multe niveluri
Adaugă compensațiaCompară nivelurile

CZK 3.5M

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de CZK 657K+ (uneori CZK 6.57M+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii
Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Care sunt nivelurile de carieră la Ciklum?

Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Inginer Software at Ciklum in Prague Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of CZK 1,265,730. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ciklum for the Inginer Software role in Prague Metropolitan Area is CZK 1,159,625.

