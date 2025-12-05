Director de Companii
Compensația pentru Analist de Afaceri in United States la Cigna variază de la $84.5K pe year pentru Senior Analyst la $168K pe year pentru Senior Advisor. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $85K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Cigna. Ultima actualizare: 12/5/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Senior Analyst
$84.5K
$83.5K
$0
$1K
Lead Analyst
$91.9K
$88.7K
$0
$3.2K
Advisor
$122K
$111K
$0
$11K
Senior Advisor
$168K
$144K
$0
$24.3K
Vizualizează 3 Mai multe niveluri
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
Options

La Cigna, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist de Afaceri la Cigna in United States ajunge la o compensație totală anuală de $168,362. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Cigna pentru rolul de Analist de Afaceri in United States este $103,500.

Alte Resurse

