  • Salarii
  • Inginer Software

  • Toate salariile Inginer Software

  • Pune Metropolitan Region

Ciena Inginer Software Salarii în Pune Metropolitan Region

Compensația pentru Inginer Software in Pune Metropolitan Region la Ciena variază de la ₹3.24M pe year pentru P2 la ₹3.84M pe year pentru P3. Pachetul median de compensație pe year in Pune Metropolitan Region totalizează ₹3.42M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Ciena. Ultima actualizare: 9/30/2025

Media Compensație După Nivel
Adaugă compensațiaCompară nivelurile
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
P1
(Nivel de intrare)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P2
₹3.24M
₹3.14M
₹0
₹110K
P3
₹3.84M
₹3.31M
₹151K
₹376K
P4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Salarii de Stagiu

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Ciena, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Inginer Software at Ciena in Pune Metropolitan Region sits at a yearly total compensation of ₹4,148,563. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ciena for the Inginer Software role in Pune Metropolitan Region is ₹3,517,059.

