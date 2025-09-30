Compensația pentru Inginer Software in India la Ciena variază de la ₹1.29M pe year pentru P1 la ₹5.45M pe year pentru P4. Pachetul median de compensație pe year in India totalizează ₹2.12M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Ciena. Ultima actualizare: 9/30/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
P1
₹1.29M
₹1.25M
₹0
₹40.5K
P2
₹2.35M
₹2.25M
₹41.9K
₹57K
P3
₹3.26M
₹2.92M
₹143K
₹201K
P4
₹5.45M
₹4.87M
₹104K
₹469K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Ciena, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)
