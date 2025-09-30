Director de Companii
Ciena
Compensația pentru Inginer Hardware in Greater Ottawa Area la Ciena variază de la CA$95.6K pe year pentru P1 la CA$255K pe year pentru P4. Pachetul median de compensație pe year in Greater Ottawa Area totalizează CA$146K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Ciena. Ultima actualizare: 9/30/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
P1
CA$95.6K
CA$90K
CA$0
CA$5.6K
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$148K
CA$133K
CA$3.4K
CA$11.1K
P4
CA$255K
CA$177K
CA$49.4K
CA$28.9K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Ciena, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Hardware la Ciena in Greater Ottawa Area ajunge la o compensație totală anuală de CA$254,942. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Ciena pentru rolul de Inginer Hardware in Greater Ottawa Area este CA$144,190.

