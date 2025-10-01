Director de Companii
CIBC
  Greater Toronto Area

CIBC Inginer Software Salarii în Greater Toronto Area

Compensația pentru Inginer Software in Greater Toronto Area la CIBC variază de la CA$74.4K pe year pentru Associate Software Engineer la CA$139K pe year pentru Lead Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in Greater Toronto Area totalizează CA$96.2K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la CIBC. Ultima actualizare: 10/1/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Associate Software Engineer
(Nivel de intrare)
CA$74.4K
CA$68.8K
CA$266.7
CA$5.3K
Software Engineer I
CA$82.9K
CA$80.1K
CA$331.6
CA$2.5K
Software Engineer II
CA$122K
CA$110K
CA$8.5K
CA$4.1K
Software Engineer III
CA$111K
CA$111K
CA$0
CA$0
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Salarii de Stagiu

Care sunt nivelurile de carieră la CIBC?

Funcții incluse

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la CIBC in Greater Toronto Area ajunge la o compensație totală anuală de CA$138,917. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la CIBC pentru rolul de Inginer Software in Greater Toronto Area este CA$89,465.

