Cian Data Scientist Salarii în Moscow Metro Area

Pachetul median de compensație pentru Data Scientist in Moscow Metro Area la Cian totalizează RUB 4.63M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Cian. Ultima actualizare: 9/30/2025

Pachetul Median
company icon
Cian
Data Scientist
Moscow, MC, Russia
Total pe an
RUB 4.63M
Nivel
Senior MLE
Salariu de bază
RUB 4.63M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Ani în companie
1 An
Ani experiență
4 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Cian?

RUB 13.29M

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Contribuie

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Data Scientist la Cian in Moscow Metro Area ajunge la o compensație totală anuală de RUB 5,896,378. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Cian pentru rolul de Data Scientist in Moscow Metro Area este RUB 4,627,225.

