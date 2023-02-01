Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Salarii

Salariul de la Church of Jesus Christ of Latter-day Saints variază de la $13,431 în compensație totală pe an pentru un Asistent Administrativ la nivelul inferior până la $124,320 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Church of Jesus Christ of Latter-day Saints . Ultima actualizare: 9/11/2025