Director de Companii
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Salarii

Salariul de la Church of Jesus Christ of Latter-day Saints variază de la $13,431 în compensație totală pe an pentru un Asistent Administrativ la nivelul inferior până la $124,320 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Ultima actualizare: 9/11/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Software
Median $124K
Asistent Administrativ
$13.4K
Servicii Clienți
$56.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Tehnolog Informațional (IT)
$45.5K
Analist Securitate Cibernetică
$75.6K
Cercetător UX
$98.5K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Church of Jesus Christ of Latter-day Saints este Inginer Software cu o compensație totală anuală de $124,320. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Church of Jesus Christ of Latter-day Saints este $65,950.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

Companii Similare

  • Lyft
  • Flipkart
  • Microsoft
  • Google
  • SoFi
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse