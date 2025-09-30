Director de Companii
Chubb
Chubb Inginer Software Salarii în Mexico

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Mexico la Chubb totalizează MX$622K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Chubb. Ultima actualizare: 9/30/2025

Pachetul Median
company icon
Chubb
Data Engineer
Monterrey, NL, Mexico
Total pe an
MX$622K
Nivel
L1
Salariu de bază
MX$622K
Stock (/yr)
MX$0
Bonus
MX$0
Ani în companie
1 An
Ani experiență
1 An
Care sunt nivelurile de carieră la Chubb?

MX$3.1M

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de MX$581K+ (uneori MX$5.81M+).

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Salarii de Stagiu

Contribuie

Funcții incluse

Adaugă funcție nouă

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Chubb in Mexico ajunge la o compensație totală anuală de MXMX$21,017,116. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Chubb pentru rolul de Inginer Software in Mexico este MXMX$12,034,249.

