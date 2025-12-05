Director de Companii
China Telecom
China Telecom Analist de Afaceri Salarii

Compensația totală medie pentru Analist de Afaceri in Hong Kong (SAR) la China Telecom variază de la HK$548K la HK$795K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la China Telecom. Ultima actualizare: 12/5/2025

Compensația Totală Medie

$79.5K - $92.3K
Hong Kong (SAR)
Interval Comun
Interval Posibil
$70.1K$79.5K$92.3K$102K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la China Telecom?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist de Afaceri la China Telecom in Hong Kong (SAR) ajunge la o compensație totală anuală de HK$794,803. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la China Telecom pentru rolul de Analist de Afaceri in Hong Kong (SAR) este HK$547,679.

Alte Resurse

