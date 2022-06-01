Director de Companii
Chili Piper
Chili Piper Salarii

Salariul de la Chili Piper variază de la $70,350 în compensație totală pe an pentru un Recrutor la nivelul inferior până la $136,953 pentru un Succesul Clientului la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Chili Piper. Ultima actualizare: 11/18/2025

Inginer Software
Median $120K
Succesul Clientului
$137K
Operațiuni Personal
$83.6K

Designer de Produs
$103K
Recrutor
$70.4K
Cercetător UX
$114K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Chili Piper este Succesul Clientului at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $136,953. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Chili Piper este $108,663.

