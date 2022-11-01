Chess.com Salarii

Director de Companii
Salariul de la Chess.com variază de la $53,443 în compensație totală pe an pentru un Analist de Afaceri la nivelul inferior până la $120,000 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Chess.com. Ultima actualizare: 11/14/2025

Inginer Software
Median $120K
Analist de Afaceri
$53.4K
Marketing
$106K

Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Chess.com este Inginer Software cu o compensație totală anuală de $120,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Chess.com este $105,840.

