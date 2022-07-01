Director de Companii
Cherre
Cherre Salarii

Salariul de la Cherre variază de la $85,000 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $201,488 pentru un Recrutor la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Cherre. Ultima actualizare: 9/7/2025

$160K

Inginer Software
Median $85K

Inginer Date

Manager de Produs
Median $140K
Data Scientist
$118K

Recrutor
$201K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Cherre este Recrutor at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $201,488. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Cherre este $128,800.

