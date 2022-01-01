Director de Companii
Checkr
Checkr Salarii

Salariul de la Checkr variază de la $73,630 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $360,000 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Checkr. Ultima actualizare: 11/14/2025

Inginer Software
P1 $149K
P2 $171K
P3 $226K
P4 $296K

Inginer Software Full-Stack

Manager Inginerie Software
Median $351K
Servicii Clienți
$73.6K

Analist de Date
$181K
Analist Financiar
$191K
Resurse Umane
$258K
Marketing
$226K
Designer de Produs
Median $220K
Manager de Produs
Median $360K
Manager de Program
$122K
Recrutor
Median $172K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Checkr, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

10 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Checkr este Manager de Produs cu o compensație totală anuală de $360,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Checkr este $205,475.

