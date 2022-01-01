Director de Companii
Checkmarx
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Checkmarx Salarii

Salariul de la Checkmarx variază de la $117,476 în compensație totală pe an pentru un Manager de Produs la nivelul inferior până la $238,800 pentru un Vânzări la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Checkmarx. Ultima actualizare: 9/6/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Software
Median $118K
Marketing
$214K
Manager de Produs
$117K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Vânzări
$239K
Manager Inginerie Software
$135K
Arhitect de Soluții
$213K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Checkmarx में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका Vânzări at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $238,800 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Checkmarx में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $173,938 है।

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Checkmarx

Companii Similare

  • Uber
  • Pinterest
  • Tesla
  • Stripe
  • Snap
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse