Pachetul median de compensație pentru Consultant în Management in Northern Virginia Washington DC la Chartis Group totalizează $198K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Chartis Group. Ultima actualizare: 10/1/2025

Pachetul Median
company icon
Chartis Group
Management Consultant
Washington, DC
Total pe an
$198K
Nivel
-
Salariu de bază
$165K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$33K
Ani în companie
3 Ani
Ani experiență
5 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Chartis Group?

$160K

Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Consultant în Management at Chartis Group in Northern Virginia Washington DC sits at a yearly total compensation of $224,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Chartis Group for the Consultant în Management role in Northern Virginia Washington DC is $198,000.

