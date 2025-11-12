Compensația pentru Inginer Site Reliability in United States la Charles Schwab variază de la $92.4K pe year pentru 54 la $152K pe year pentru 57. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $160K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Charles Schwab. Ultima actualizare: 11/12/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
54
$92.4K
$88K
$0
$4.4K
55
$151K
$141K
$5.5K
$5K
56
$ --
$ --
$ --
$ --
57
$152K
$140K
$0
$11.5K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Charles Schwab, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)