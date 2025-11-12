Compensația pentru Inginer Software Backend in United States la Charles Schwab variază de la $97.6K pe year pentru 54 la $206K pe year pentru 59. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $118K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Charles Schwab. Ultima actualizare: 11/12/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
54
$97.6K
$90.8K
$0
$6.8K
55
$114K
$104K
$1.1K
$9K
56
$131K
$122K
$0
$8.4K
57
$156K
$140K
$2K
$13.9K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Charles Schwab, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)