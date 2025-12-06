Director de Companii
Compensația totală medie pentru Capitalist de Risc in United States la Charles River Associates variază de la $75.6K la $105K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Charles River Associates. Ultima actualizare: 12/6/2025

Compensația Totală Medie

$81K - $95.4K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$75.6K$81K$95.4K$105K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Charles River Associates?

Associate

Analist

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Capitalist de Risc la Charles River Associates in United States ajunge la o compensație totală anuală de $105,300. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Charles River Associates pentru rolul de Capitalist de Risc in United States este $75,600.

