Pachetul median de compensație pentru Analyst in United States la Charles River Associates totalizează $97K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Charles River Associates. Ultima actualizare: 12/6/2025

Pachetul Median
company icon
Charles River Associates
Analyst
Washington, DC
Total pe an
$97K
Nivel
-
Salariu de bază
$87K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$10K
Ani în companie
1 An
Ani experiență
1 An
Care sunt nivelurile de carieră la Charles River Associates?
Ultimele trimiteri de salarii
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analyst la Charles River Associates in United States ajunge la o compensație totală anuală de $103,800. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Charles River Associates pentru rolul de Analyst in United States este $97,000.

Alte Resurse

