Pachetul median de compensație pentru Recrutor in United States la Chainlink Labs totalizează $115K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Chainlink Labs. Ultima actualizare: 12/6/2025
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
20%
AN 1
20%
AN 2
20%
AN 3
20%
AN 4
20%
AN 5
La Chainlink Labs, Options sunt supuse unui program de vesting de 5 ani:
20% se dobândește în 1st-AN (20.00% anual)
20% se dobândește în 2nd-AN (5.00% trimestrial)
20% se dobândește în 3rd-AN (5.00% trimestrial)
20% se dobândește în 4th-AN (5.00% trimestrial)
20% se dobândește în 5th-AN (5.00% trimestrial)
