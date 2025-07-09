Directorul Companiilor
CGS Salarii

Intervalul salarial CGS variază de la $33,690 în compensație totală anuală pentru Resurse Umane la capătul de jos la $196,980 pentru Manager de Program Tehnic la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai CGS. Ultima actualizare: 8/17/2025

$160K

Servicii pentru Clienți
$34.7K
Resurse Umane
$33.7K
Vânzări
$55.5K

Inginer de Software
$62.1K
Manager de Program Tehnic
$197K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la CGS este Manager de Program Tehnic at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $196,980. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la CGS este $55,497.

