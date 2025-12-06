Director de Companii
CGI
CGI Arhitect de Soluții Salarii

Compensația pentru Arhitect de Soluții in Canada la CGI totalizează CA$141K pe year pentru Solution Architect. Pachetul median de compensație pe year in Canada totalizează CA$142K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la CGI. Ultima actualizare: 12/6/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Associate Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Solution Architect
$102K
$102K
$0
$555
Senior Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Care sunt nivelurile de carieră la CGI?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Arhitect de Soluții la CGI in Canada ajunge la o compensație totală anuală de CA$163,821. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la CGI pentru rolul de Arhitect de Soluții in Canada este CA$142,411.

Alte Resurse

